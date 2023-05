ВИДЕО. Конор Макгрегор устроил драку во время битвы взглядов с Майклом Чендлером

Пресс-служба UFC поделилась тизером нового сезона The Ultimate Fighter. На кадрах показан инцидент, который случился во время дуэли взглядов между бывшим чемпионом промоушена, ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

В один из моментов Макгрегор жёстко оттолкнул оппонента, попав ему руками по лицу.

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье/

The #TUF31 trailer has dropped.



Here’s the snippet of Conor McGregor shoving Michael Chandler in the face during a heated back-and-forth.



Thoughts, folks? pic.twitter.com/VnX8lso3T4