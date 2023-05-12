Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Конор Макгрегор устроил драку во время битвы взглядов с Майклом Чендлером
Ирландец жестко оттолкнул оппонента
Фото: Het Financieele Dagblad
Пресс-служба UFC поделилась тизером нового сезона The Ultimate Fighter. На кадрах показан инцидент, который случился во время дуэли взглядов между бывшим чемпионом промоушена, ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.
В один из моментов Макгрегор жёстко оттолкнул оппонента, попав ему руками по лицу.
Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье/
The #TUF31 trailer has dropped.— Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) May 10, 2023
Here’s the snippet of Conor McGregor shoving Michael Chandler in the face during a heated back-and-forth.
Thoughts, folks? pic.twitter.com/VnX8lso3T4
Популярное сейчас
- Ярмоленко оформил дубль в последнем туре чемпионата ОАЭ - ВИДЕО
- Адвокат Павелко заявил, что Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030
- Динамо примет Черноморец, Барса должна стать чемпионом. Расписание футбола на 8-14 мая
- Нейт Диас готов вернуться в UFC
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО