IWF допустила россиян до участия в соревнованиях

Исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) одобрил рекомендации Международного олимпийского комитета по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях с учётом строгого соблюдения статуса нейтралитета, пишет пресс-служба IWF.

"После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF принял решение одобрить и применить рекомендации МОК для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Эти условия касаются квалификационных критериев, которые должны соблюдаться спортсменами с российским или белорусским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения строгого нейтралитета при участии в этих мероприятиях."