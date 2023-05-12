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IWF допустила россиян до участия в соревнованиях

Единоборства
(1 голосов)

Решение не из лучших

IWF допустила россиян до участия в соревнованиях

фото из свободных источников

Новина українською

Исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) одобрил рекомендации Международного олимпийского комитета по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях с учётом строгого соблюдения статуса нейтралитета, пишет пресс-служба IWF.

"После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF принял решение одобрить и применить рекомендации МОК для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Эти условия касаются квалификационных критериев, которые должны соблюдаться спортсменами с российским или белорусским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения строгого нейтралитета при участии в этих мероприятиях."

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Источник:
Xsport.ua

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