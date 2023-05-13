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Потеря и Ульберг прошли церемонию взвешивания перед боем. Видео
Удачи украинцу
WWFC
В ночь с 13 на 14 мая на арене Spectrum Center в Шарлотт (Северная Калифорния, США) состоится бойцовский вечер турнира UFC on ABC 4.
В главном событии того, кто сильнее будут определять Жаирзиньо Розенструйк из Суринама (13-4) и бразилец Жаилтон Алмейда (18-2).
Одним из боев андеркарта будет поединок между украинцем Игорем Потерей (19-3) и представителем Новой Зеландии Карлосом Ульбергом (7-1).
Оба бойца прошли традиционную церемонию взвешивания. И наш спортсмен, и его противник показали одинаковый вес – 92,76 кг.
This one will be fireworks from the start@UlbergCarlos vs @IhorPotieriaUFC— UFC (@ufc) May 12, 2023
[ #UFCCharlotte| 3pmET / 12pmPT | LIVE on ABC ] pic.twitter.com/DWpA79VP4j
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