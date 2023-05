Потеря и Ульберг прошли церемонию взвешивания перед боем. Видео

В ночь с 13 на 14 мая на арене Spectrum Center в Шарлотт (Северная Калифорния, США) состоится бойцовский вечер турнира UFC on ABC 4.

В главном событии того, кто сильнее будут определять Жаирзиньо Розенструйк из Суринама (13-4) и бразилец Жаилтон Алмейда (18-2).

Одним из боев андеркарта будет поединок между украинцем Игорем Потерей (19-3) и представителем Новой Зеландии Карлосом Ульбергом (7-1).

Оба бойца прошли традиционную церемонию взвешивания. И наш спортсмен, и его противник показали одинаковый вес – 92,76 кг.

