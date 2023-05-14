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Потеря нокаутом в первом раунде проиграл бой Ульбергу
Не очень умный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 13 на 14 мая на арене Spectrum Center в Шарлотт (Северная Калифорния, США) состоялся бойцовский вечер турнира UFC on ABC 4.
В андеркарте главного события украинский спортсмен Игорь Потеря (19-4) проиграл нокаутом представителю Новой Зеландии Карлосу Ульбергу (8-1).
В первые минуты боя наш спортсмен попытался провести тейкдаун, но его соперник прочитал замысел и не дал этого сделать. Ульберг выжидал и внимательно наблюдал за соперником, который откровенно не удивлял изобретательностью, а шел в атаку по прямой. В одном из моментов новозеландец потряс Игоря левым хуком, пошел на добивание и завершил бой.
Видео нокаута:
May 13, 2023
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