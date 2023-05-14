Терлюга завоевала золото на этапе Премьер-лиги по каратэ

Украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграла этап Премьер-лиги по каратэ в Рабате. 31-летняя спортсменка соревновалась в весовой категории до 55 кг. Для нее это был 19-й финал турнира серии Премьер-лиги в карьере.

Анжелика в групповом раунде победила итальянку Аниту Паццаглию (4:0) и иорданку Мансур Лин (4:0). После чего прошла японку Шиму Аири (0:0 - решением судей) и Ку Цупин из Китайского Тайбэя (6:0).

В финале она встретилась с американкой Тринити Аллен, где одержала победу 2:1.

Украинская каратистка Элина Селеменева также принимала участие в соревнованиях. Она заняла третье место на этапе в Рабате в категории до 68 кг. В поединке за третье место она победила Садию Бечирович из Хорватии (4:0).