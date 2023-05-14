  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Терлюга завоевала золото на этапе Премьер-лиги по каратэ
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Терлюга завоевала золото на этапе Премьер-лиги по каратэ

Единоборства
(1 голосов)

Впервые в 2023 году

Терлюга завоевала золото на этапе Премьер-лиги по каратэ

фото - Reuters

Новина українською

Украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграла этап Премьер-лиги по каратэ в Рабате. 31-летняя спортсменка соревновалась в весовой категории до 55 кг. Для нее это был 19-й финал турнира серии Премьер-лиги в карьере.

Анжелика в групповом раунде победила итальянку Аниту Паццаглию (4:0) и иорданку Мансур Лин (4:0). После чего прошла японку Шиму Аири (0:0 - решением судей) и Ку Цупин из Китайского Тайбэя (6:0).

В финале она встретилась с американкой Тринити Аллен, где одержала победу 2:1.

Украинская каратистка Элина Селеменева также принимала участие в соревнованиях. Она заняла третье место на этапе в Рабате в категории до 68 кг. В поединке за третье место она победила Садию Бечирович из Хорватии (4:0).

По теме
yellow-arrow
Потеря нокаутом в первом раунде проиграл бой Ульбергу
yellow-arrow
Потеря и Ульберг прошли церемонию взвешивания перед боем. Видео
yellow-arrow
IWF допустила россиян до участия в соревнованиях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: каратэ Анжелика Терлюга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде