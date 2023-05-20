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Макгрегор обещает вернуться в октагон в конце года

Единоборства
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Снова возвращение, снова за свое

Макгрегор обещает вернуться в октагон в конце года

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

UA-Футбол
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор объявил, что вернется в октагон для боя с Майклом Чендлером в конце года. Его слова цитирует MMA Fighting:

"Это сделано. В конце года я вернусь в клетку. Я уже тренируюсь и готов к работе. Бой против Майкла Чендлера будет объявлен во время трансляции The Ultimate Fighter, который выйдет через несколько дней на ESPN.

К тому времени, когда шоу закончится, у нас будет дата и мы озвучим ее для фанатов" – сказал он.

Напомним, что ранее Хэйни толкнул Ломаченко во время церемонии взвешивания.

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В статье: Конор Макгрегор
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