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Макгрегор обещает вернуться в октагон в конце года
Снова возвращение, снова за свое
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор объявил, что вернется в октагон для боя с Майклом Чендлером в конце года. Его слова цитирует MMA Fighting:
"Это сделано. В конце года я вернусь в клетку. Я уже тренируюсь и готов к работе. Бой против Майкла Чендлера будет объявлен во время трансляции The Ultimate Fighter, который выйдет через несколько дней на ESPN.
К тому времени, когда шоу закончится, у нас будет дата и мы озвучим ее для фанатов" – сказал он.
Напомним, что ранее Хэйни
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