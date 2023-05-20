Макгрегор обещает вернуться в октагон в конце года

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор объявил, что вернется в октагон для боя с Майклом Чендлером в конце года. Его слова цитирует MMA Fighting:

"Это сделано. В конце года я вернусь в клетку. Я уже тренируюсь и готов к работе. Бой против Майкла Чендлера будет объявлен во время трансляции The Ultimate Fighter, который выйдет через несколько дней на ESPN.

К тому времени, когда шоу закончится, у нас будет дата и мы озвучим ее для фанатов" – сказал он.