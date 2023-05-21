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Беленюк о бое Ломаченко – Хэйни: Американцы – это об умении считать деньги
Он в чем-то прав
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен, чемпион мира, серебряный и золотой призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал
"Результат судейских оценок боя Ломачеко – Хэйни это больше о бизнесе, чем о спорте. Наивно надеяться, что Васе отдали бы победу в таком бою, учитывая его возраст, наличие уже двух поражений и перспективы на будущее.
Американцы – это об умении считать деньги! Конечно, непобедимый молодой боец из Америки более ценный "актив", чем 35-летний украинец. И тут нужно было доставать либо нокаут, либо тотальное доминирование… Сам бой мне понравился, интересный и конкурентный" – написал Жан на странице Телеграмм.
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