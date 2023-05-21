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Беленюк о бое Ломаченко – Хэйни: Американцы – это об умении считать деньги

Единоборства
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Он в чем-то прав

Беленюк о бое Ломаченко – Хэйни: Американцы – это об умении считать деньги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский спортсмен, чемпион мира, серебряный и золотой призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал результаты боя Ломаченко – Хэйни.

"Результат судейских оценок боя Ломачеко – Хэйни это больше о бизнесе, чем о спорте. Наивно надеяться, что Васе отдали бы победу в таком бою, учитывая его возраст, наличие уже двух поражений и перспективы на будущее.

Американцы – это об умении считать деньги! Конечно, непобедимый молодой боец из Америки более ценный "актив", чем 35-летний украинец. И тут нужно было доставать либо нокаут, либо тотальное доминирование… Сам бой мне понравился, интересный и конкурентный" – написал Жан на странице Телеграмм.

Статистика боя

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В статье: Василий Ломаченко Жан Беленюк Девин Хэйни
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