Конор Макгрегор похвастался фотографиями с отдыха

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC.

В активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.