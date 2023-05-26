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Конор Макгрегор похвастался фотографиями с отдыха
Ирландец покатался на велосипеде
Фото: Het Financieele Dagblad
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями.
Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC.
В активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
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