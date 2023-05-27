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Украинский дзюдоист Свидрак взял серебро на Upper Austria Grand Prix 2023

Единоборства
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Поздравляем, отличное выступление

Украинский дзюдоист Свидрак взял серебро на Upper Austria Grand Prix 2023

UA-Футбол
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Украинский дзюдоист Михаил Свидрак взял серебро на соревнованиях Upper Austria Grand Prix 2023, что состоялись в австрийском Линце.

Наш спортсмен на пути в финал выиграл 5 боев. В частности, в полуфинале одержал верх над победителем мартовского Grand Slam в Тбилиси Вахидом Борчашвили из Австрии.

Однако в финале Михаил уступил бронзовому призеру Олимпиады 2020 Шамилю Борчашвили. Бросок от соперника не пропустил, но уступил из-за третьего "шидо".

Отметим, что это первая медаль 22-летнего спортсмена из Ивано-Франковской области на соревнованиях такого уровня!

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В статье: дзюдо
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