Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский дзюдоист Свидрак взял серебро на Upper Austria Grand Prix 2023
Поздравляем, отличное выступление
Украинский дзюдоист Михаил Свидрак взял серебро на соревнованиях Upper Austria Grand Prix 2023, что состоялись в австрийском Линце.
Наш спортсмен на пути в финал выиграл 5 боев. В частности, в полуфинале одержал верх над победителем мартовского Grand Slam в Тбилиси Вахидом Борчашвили из Австрии.
Однако в финале Михаил уступил бронзовому призеру Олимпиады 2020 Шамилю Борчашвили. Бросок от соперника не пропустил, но уступил из-за третьего "шидо".
Отметим, что это первая медаль 22-летнего спортсмена из Ивано-Франковской области на соревнованиях такого уровня!
????????Четверту нагороду турніру «Upper Austria Grand Prix 2023» у Лінці???????? приніс Україні дзюдоїст Михайло Свідрак, ставши срібним призером у ваговій категорії до 81 кг.— НОК України (@OlympicUA) May 26, 2023
Наші щирі вітання!
IJF#StandWithUkraine #НОК #Україна #УкраїнськийСпорт #Judo #Дзюдо #Ukraine pic.twitter.com/jqVklsf4o8
Популярное сейчас
- Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
- ТСН: Тимощук пытается получить гражданство Румынии
- Ждет судьба Гершковича. Москва начала угрожать западным СМИ
- Конор Макгрегор похвастался фотографиями с отдыха
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Новости по теме
- 23:30 Украинские Гутцайт призвал украинских спортсменов активнее выступать против допуска россиян и белорусов к соревнованиям
- 20:44 Весь спорт Билодид: Я была в шоке, когда узнала, что россиян допускают к чемпионату мира
- 15:21 Весь спорт Международная федерация каноэ вернула россиян и белорусов к соревнованиям