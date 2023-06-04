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Дарья Билодид вернулась в Киев и приступила к тренировкам. Фото

Единоборства
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Держит себя в форме

Дарья Билодид вернулась в Киев и приступила к тренировкам. Фото

narodna-pravda.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид вернулась в столицу и показала своим поклонникам любимое место для тренировок дома. Соответствующие фото спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Дарья Билодид вернулась в Киев и приступила к тренировкам. Фото - изображение 1Дарья Билодид вернулась в Киев и приступила к тренировкам. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поблагодарила болельщиков за поддержку.

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В статье: Дарья Билодид
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