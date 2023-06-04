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Дарья Билодид вернулась в Киев и приступила к тренировкам. Фото
Держит себя в форме
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид вернулась в столицу и показала своим поклонникам любимое место для тренировок дома. Соответствующие фото спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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