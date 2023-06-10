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Потренироваться и по делам: Дарья Билодид проводит активную субботу. Фото

Единоборства
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Украинка в делах

Потренироваться и по делам: Дарья Билодид проводит активную субботу. Фото

Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. В субботу наша спортсменка успела провести тренировку и решить деловые вопросы. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Потренироваться и по делам: Дарья Билодид проводит активную субботу. Фото - изображение 1Потренироваться и по делам: Дарья Билодид проводит активную субботу. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Ольга Саладуха возглавила Федерацию легкой атлетики Украины.

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В статье: Дарья Билодид
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