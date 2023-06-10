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Потренироваться и по делам: Дарья Билодид проводит активную субботу. Фото
Украинка в делах
Фокус
Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. В субботу наша спортсменка успела провести тренировку и решить деловые вопросы. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Ольга Саладуха
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