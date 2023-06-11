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Дарья Билодид: Я осуждаю решение Международной федерации дзюдо
Потому что деньги решают все вопросы
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид прокомментировала решение Международной федерации дзюдо о допуске россиян на мировые соревнования. Ее слова цитирует Укринформ:
"Я осуждаю решение Международной федерации дзюдо. Я искренне не понимаю его. У нас идет полномасштабная война, в течение которой россияне убивают украинцев, в частности наших спортсменов. Международная федерация допускает российских военнослужащих выступать на соревнованиях высокого уровня. На мой взгляд, это некая параллельная реальность. Надеюсь, они поймут, что допускают грубую ошибку
Мнения о возможном пропуске Олимпиады, если там будут россияне и белорусы, огорчают и негативно влияют на мотивацию, потому что тяжело искать в себе силы в таких условиях. В ближайшее время мы поймем, примут ли они участие в Олимпиаде. Украина вместе со спортсменами делает все для того, чтобы представителей россии и беларуси не было на Играх. Надеюсь, все удастся" – сказала она.
Напомним, что ранее Билодид
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