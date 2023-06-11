Карате. Терлюга берет золото на этапе Премьер-Лиги в Японии

Украинская каратистка Анжелика Терлюга победила на этапе Премьер-лиги в японской Фукуоке. В решающей схватке за первое место она одолела местную спортсменку Шиори Накамуру. Счет поединка 10-2 в пользу Анжелики.

Кроме нее, медальный зачет нашей команды дополнили две бронзы – в весовой категории до 61 килограмма третье место заняла Анита Серегина, а в весовой категории до 84 килограмм третьим стал Валерий Чеботарь.

Отметим, что для Терлюги это золото уже стало 15 в карьере на соревнованиях такого уровня.