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Карате. Терлюга берет золото на этапе Премьер-Лиги в Японии
Молодчина, поздравляем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская каратистка Анжелика Терлюга победила на этапе Премьер-лиги в японской Фукуоке. В решающей схватке за первое место она одолела местную спортсменку Шиори Накамуру. Счет поединка 10-2 в пользу Анжелики.
Кроме нее, медальный зачет нашей команды дополнили две бронзы – в весовой категории до 61 килограмма третье место заняла Анита Серегина, а в весовой категории до 84 килограмм третьим стал Валерий Чеботарь.
Отметим, что для Терлюги это золото уже стало 15 в карьере на соревнованиях такого уровня.
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