Украинские каратисты завоевали два золота в японской Фукуоке

Мужской турнир по каратэ в весе свыше 84 кг в Фукуоке выиграл Ризван Талибов. Украинец противостоял серебряному призеру этапа в Рабате, Бабакару Сек Сахо в финале. Счет в матче за украинцем - 8:0.

Также Анжелика Терлюга победила на этапе Премьер-лиги в японской Фукуоке. В решающей схватке за первое место она одолела местную спортсменку Шиори Накамуру. Счет поединка 10-2 в пользу Анжелики.

Для Терлюги это золото стало уже 15 в карьере на соревнованиях такого уровня.

Бронзу в своих категориях завоевали Анита Серегина (до 61 кг) и Валерий Чеботарь (до 84 кг), которые выиграли финалы за третье место.