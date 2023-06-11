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Украинские каратисты завоевали два золота в японской Фукуоке

Единоборства
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Терлюга и Талибов завоевали первое место, Серегина и Чеботарь - бронзу

Украинские каратисты завоевали два золота в японской Фукуоке

Фото: instagram.com, rizvantalibov

Новина українською

Мужской турнир по каратэ в весе свыше 84 кг в Фукуоке выиграл Ризван Талибов. Украинец противостоял серебряному призеру этапа в Рабате, Бабакару Сек Сахо в финале. Счет в матче за украинцем - 8:0.

Также Анжелика Терлюга победила на этапе Премьер-лиги в японской Фукуоке. В решающей схватке за первое место она одолела местную спортсменку Шиори Накамуру. Счет поединка 10-2 в пользу Анжелики.

Для Терлюги это золото стало уже 15 в карьере на соревнованиях такого уровня.

Бронзу в своих категориях завоевали Анита Серегина (до 61 кг) и Валерий Чеботарь (до 84 кг), которые выиграли финалы за третье место.

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В статье: каратэ Анжелика Терлюга
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