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Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании
Все произошло во время матча НБА
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Об этом пишет TMZ со ссылкой на адвоката пострадавшей девушки.
По данным источника, инцидент произошёл во время матча финала НБА между "Денвер Наггетс" и "Майами Хит" 9 июня. Сообщается, что Макгрегор заперся с девушкой в туалете, ударив ирландского бойца локтем, потерпевшая сумела выбежать из туалета.
TMZ также сообщил, что девушка пытается уладить ситуацию с самим бойцом.
В активе Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он добыл 22 победы и потерпел 6 поражений.
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