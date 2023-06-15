Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Об этом пишет TMZ со ссылкой на адвоката пострадавшей девушки.

По данным источника, инцидент произошёл во время матча финала НБА между "Денвер Наггетс" и "Майами Хит" 9 июня. Сообщается, что Макгрегор заперся с девушкой в туалете, ударив ирландского бойца локтем, потерпевшая сумела выбежать из туалета.

TMZ также сообщил, что девушка пытается уладить ситуацию с самим бойцом.

В активе Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он добыл 22 победы и потерпел 6 поражений.