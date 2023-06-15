  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании

Единоборства
(1 голосов)

Все произошло во время матча НБА

Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Об этом пишет TMZ со ссылкой на адвоката пострадавшей девушки.

По данным источника, инцидент произошёл во время матча финала НБА между "Денвер Наггетс" и "Майами Хит" 9 июня. Сообщается, что Макгрегор заперся с девушкой в туалете, ударив ирландского бойца локтем, потерпевшая сумела выбежать из туалета.

TMZ также сообщил, что девушка пытается уладить ситуацию с самим бойцом.

В активе Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он добыл 22 победы и потерпел 6 поражений.

По теме
yellow-arrow
Украинские каратисты завоевали два золота в японской Фукуоке
yellow-arrow
Карате. Терлюга берет золото на этапе Премьер-Лиги в Японии
yellow-arrow
Дарья Билодид: Я осуждаю решение Международной федерации дзюдо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде