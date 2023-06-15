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Сторона Конора Макгрегора прокомментировала обвинения в адрес бойца

Единоборства
(1 голосов)

В команде все отрицают

Сторона Конора Макгрегора прокомментировала обвинения в адрес бойца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Представители бывшего чемпиона промоушена UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора прокомментировали недавние обвинения в адрес бойца.

Напомним, что Макгрегора обвинили в изнасиловании.

"Обвинения являются ложными. Мистера Макгрегора не запугаешь", — приводит слова представителя ирландского бойца TMZ.

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В статье: Конор Макгрегор
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