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Сторона Конора Макгрегора прокомментировала обвинения в адрес бойца
В команде все отрицают
Getty Images / Global Images Ukraine
Представители бывшего чемпиона промоушена UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора прокомментировали недавние обвинения в адрес бойца.
Напомним, что Макгрегора обвинили в изнасиловании.
"Обвинения являются ложными. Мистера Макгрегора не запугаешь", — приводит слова представителя ирландского бойца TMZ.
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