В UFC отреагировали на обвинения Конора Макгрегора в изнасиловании

Американский промоушен UFC отреагировал на обвинения в адрес бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора в изнасиловании.

Напомним, что инцидент якобы случился во время четвёртого матча финала НБА между "Майами Хит" и "Денвер Наггетс".

"Организации известно о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора, и она продолжит собирать дополнительные сведения об этом инциденте. UFC подождёт окончания разбирательств, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления", — говорится в сообщении промоушена.