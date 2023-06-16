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В UFC отреагировали на обвинения Конора Макгрегора в изнасиловании
В организации подождут окончания разбирательств
Американский промоушен UFC отреагировал на обвинения в адрес бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора в изнасиловании.
Напомним, что инцидент якобы случился во время четвёртого матча финала НБА между "Майами Хит" и "Денвер Наггетс".
"Организации известно о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора, и она продолжит собирать дополнительные сведения об этом инциденте. UFC подождёт окончания разбирательств, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления", — говорится в сообщении промоушена.
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