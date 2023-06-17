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Дарья Билодид активно проводит субботний выходной. Фото
Украинка работает над собой
International Judo Federation
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась с болельщиками новыми фото. Наша спортсменка, несмотря на выходной, работает в тренировочном зале и готовится к предстоящим соревнованиям. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Олег Верняев
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