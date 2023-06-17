Дарья Билодид активно проводит субботний выходной. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась с болельщиками новыми фото. Наша спортсменка, несмотря на выходной, работает в тренировочном зале и готовится к предстоящим соревнованиям. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Олег Верняев пригласил детей на обучения в своей школе.