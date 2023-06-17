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Дарья Билодид активно проводит субботний выходной. Фото

Единоборства
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Украинка работает над собой

Дарья Билодид активно проводит субботний выходной. Фото

International Judo Federation

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась с болельщиками новыми фото. Наша спортсменка, несмотря на выходной, работает в тренировочном зале и готовится к предстоящим соревнованиям. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Дарья Билодид активно проводит субботний выходной. Фото - изображение 1Дарья Билодид активно проводит субботний выходной. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Олег Верняев пригласил детей на обучения в своей школе.

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В статье: Дарья Билодид
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