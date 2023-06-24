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Дарья Билодид показала поклонникам новые наряды. Фото

Единоборства
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Прекрасно подошли

Дарья Билодид показала поклонникам новые наряды. Фото

Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка решила заняться шоппингом. Наша спортсменка приобрела два ярких костюма. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Дарья Билодид показала поклонникам новые наряды. Фото - изображение 1Дарья Билодид показала поклонникам новые наряды. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее украинские каратисты выиграли медальный зачет Европейских игр 2023.

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В статье: Дарья Билодид
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