Дарья Билодид показала поклонникам новые наряды. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка решила заняться шоппингом. Наша спортсменка приобрела два ярких костюма. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинские каратисты выиграли медальный зачет Европейских игр 2023.