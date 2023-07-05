Конор Макгрегор готов вернуться к боям в UFC

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своих социальных сетях сообщил, что хочет вернуться к боям.

"С нетерпением жду следующего боя и усердно готовлюсь", — говорится в сообщении.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года.