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Конор Макгрегор готов вернуться к боям в UFC
Боец уже готовится к поединку
Фото: instagram.com/thenotoriousmma
34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своих социальных сетях сообщил, что хочет вернуться к боям.
"С нетерпением жду следующего боя и усердно готовлюсь", — говорится в сообщении.
Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года.
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