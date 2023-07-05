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Конор Макгрегор готов вернуться к боям в UFC

Единоборства
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Боец уже готовится к поединку

Конор Макгрегор готов вернуться к боям в UFC

Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Новина українською

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своих социальных сетях сообщил, что хочет вернуться к боям.

"С нетерпением жду следующего боя и усердно готовлюсь", — говорится в сообщении.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года.

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В статье: Конор Макгрегор
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