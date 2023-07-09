UFC. Волкановски нокаутировал Родригеса и сохранил чемпионский титул

В ночь с 8 на 9 июля в американском Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся бойцовский вечер UFC 290. Главным событием ивента стал поединок между чемпионом организации в полулегком весе Александром Волкановски (25-2) и временным чемпионом Яиром Родригесом (15-3 ).

После абсолютной доминации в первых двух раундах, в третьей пятиминутке австралиец мощно попал правым на встречу, чем потряс своего оппонента, затем пошел на добивание, заставив соперника свалиться на конвас. Рефери, оценив бесперспективность ситуации для мексиканца, решил остановить бой.