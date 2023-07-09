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UFC. Волкановски нокаутировал Родригеса и сохранил чемпионский титул
Безоговорочная победа
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 июля в американском Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся бойцовский вечер UFC 290. Главным событием ивента стал поединок между чемпионом организации в полулегком весе Александром Волкановски (25-2) и временным чемпионом Яиром Родригесом (15-3 ).
После абсолютной доминации в первых двух раундах, в третьей пятиминутке австралиец мощно попал правым на встречу, чем потряс своего оппонента, затем пошел на добивание, заставив соперника свалиться на конвас. Рефери, оценив бесперспективность ситуации для мексиканца, решил остановить бой.
Обзор поединка:
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