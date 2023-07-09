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Билодид хочет богатого мужчину и желает поехать на Сейшелы
Какая дама, такие и запросы
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид решила ответить на некоторые вопросы своих поклонников. Соответствующий квест она устроила на своей странице в Instagram.
Так, на вопрос о "важности финансового достатка" своего будущего (возможно даже настоящего) мужчины Билодид ответила так:
На вопрос "Куда мечтает поехать в путешествие" Дарья также не продешевила:
Также украинка рассказала, что в последнее время любит читать книги:
Напомним, что ранее Свитолина
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