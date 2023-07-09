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Билодид хочет богатого мужчину и желает поехать на Сейшелы

Единоборства
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Какая дама, такие и запросы

Билодид хочет богатого мужчину и желает поехать на Сейшелы

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид решила ответить на некоторые вопросы своих поклонников. Соответствующий квест она устроила на своей странице в Instagram.

Так, на вопрос о "важности финансового достатка" своего будущего (возможно даже настоящего) мужчины Билодид ответила так:

Билодид хочет богатого мужчину и желает поехать на Сейшелы - изображение 1

На вопрос "Куда мечтает поехать в путешествие" Дарья также не продешевила:

Билодид хочет богатого мужчину и желает поехать на Сейшелы - изображение 2

Также украинка рассказала, что в последнее время любит читать книги:

Билодид хочет богатого мужчину и желает поехать на Сейшелы - изображение 3

Напомним, что ранее Свитолина рассказала о своем муже.

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В статье: Дарья Билодид
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