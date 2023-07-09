Билодид хочет богатого мужчину и желает поехать на Сейшелы

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид решила ответить на некоторые вопросы своих поклонников. Соответствующий квест она устроила на своей странице в Instagram.

Так, на вопрос о "важности финансового достатка" своего будущего (возможно даже настоящего) мужчины Билодид ответила так:

На вопрос "Куда мечтает поехать в путешествие" Дарья также не продешевила:

Также украинка рассказала, что в последнее время любит читать книги: