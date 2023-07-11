Конор Макгрегор показал фотографии с отдыха

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу.