  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Нганну получит сумасшедшие деньги за бой против Фьюри
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нганну получит сумасшедшие деньги за бой против Фьюри

Единоборства
Обновлено
(1 голосов)

Становится очевидным, для чего бой

Нганну получит сумасшедшие деньги за бой против Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился инсайдерской информацией по поводу гонорара Фрэнсиса Нганну за бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Sportskeeda:

"Бой с Тайсоном Фьюри официально объявлен. 12 раундов, профессиональные правила, нокауты разрешены. Я слышал, что за поединок Фрэнсис получит около 30 миллионов долларов" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик назвал самого страшного боксера супертяжелого веса.

По теме
yellow-arrow
Конор Макгрегор показал фотографии с отдыха
yellow-arrow
Билодид хочет богатого мужчину и желает поехать на Сейшелы
yellow-arrow
UFC. Волкановски нокаутировал Родригеса и сохранил чемпионский титул
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде