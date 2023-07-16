Нганну получит сумасшедшие деньги за бой против Фьюри

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился инсайдерской информацией по поводу гонорара Фрэнсиса Нганну за бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Sportskeeda:

"Бой с Тайсоном Фьюри официально объявлен. 12 раундов, профессиональные правила, нокауты разрешены. Я слышал, что за поединок Фрэнсис получит около 30 миллионов долларов" – сказал он.