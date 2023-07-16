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Нганну получит сумасшедшие деньги за бой против Фьюри
Становится очевидным, для чего бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился инсайдерской информацией по поводу гонорара Фрэнсиса Нганну за бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Sportskeeda:
"Бой с Тайсоном Фьюри официально объявлен. 12 раундов, профессиональные правила, нокауты разрешены. Я слышал, что за поединок Фрэнсис получит около 30 миллионов долларов" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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