Макгрегор может попробовать свои силы в WWE

Менеджер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, промоутер Оди Аттар сообщил, что его подопечный может попробовать свои силы в WWE – известном турнире по реслингу. Слова специалиста цитирует Daily Mail:

"Нельзя исключать его переход в WWE. Думаю, что Конор является не только лицом бойцовской индустрии, он шоумен и артист. Он может сделать этот переход ради своей семьи, поскольку у него уже четыре ребенка.

Так что этого нельзя исключать" – сказал он.