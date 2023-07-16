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Макгрегор может попробовать свои силы в WWE
Он действительно шоумен
фото - Associated Press
Менеджер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, промоутер Оди Аттар сообщил, что его подопечный может попробовать свои силы в WWE – известном турнире по реслингу. Слова специалиста цитирует Daily Mail:
"Нельзя исключать его переход в WWE. Думаю, что Конор является не только лицом бойцовской индустрии, он шоумен и артист. Он может сделать этот переход ради своей семьи, поскольку у него уже четыре ребенка.
Так что этого нельзя исключать" – сказал он.
Напомним, что ранее
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