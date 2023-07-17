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Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер назвал величайшего боксера всех времен
Выбор оказался неожиданным
Фото: prosports.kz
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер назвал величайшего бойца смешанного стиля.
"Для меня, думаю, это Ройс Грейси. Потому что он делал то, что, вероятно, я уже никогда не увижу. Он дрался тогда, когда не было никаких весовых категорий, а правила были совершенно другие. Всё было совершенно по-другому. Вы заходили в клетку и думали, что, возможно, кто-то умрёт, понимаете?
Конечно, если вы поставите Ройса Грейси против действующего чемпиона, я не думаю, что он справится. Мне кажется, что настоящий величайший боец ещё даже не родился", – сказал Сен-Пьер в интервью Майклу Биспингу.
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