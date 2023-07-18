Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джейк Пол предложил Нейту Диазу 10 миллионов долларов за бой
Ждем ответа
Фото: sport24.ru
Известный блогер Джейк Пол рассказал, что изначально предлагал устроить схватку Нейту Диазу в организации PFL, занимающейся проведением турниров по смешанным единоборствам.
"Для всех клоунов, которые говорят мне, что я не хочу драться с Диазом в клетке, я скажу следующее. С самого начала я предложил ему $ 10 млн за бой в PFL после того, как мы проведём боксёрский поединок 5 августа. Предложение ещё в силе, Нейт", — написал Пол в своих социальных сетях.
Ещё в начале 2023 года Джейк подписал многолетний контракт с PFL, по которому будет получать более 50% выручки со всех боёв. Ожидалось, что Пол дебютирует в промоушне в нынешнем году.
Популярное сейчас
- Акцент на артиллерию россиян. Генштаб ‒ о потерях оккупантов за 17 июля
- Конкретика по Сефери, страсти телепула, бразильцы для Днепра-1 и Шахтера. Главные новости за 17 июля
- Вест Хэм хочет подписать Горецку на замену Райсу. Бавария установила цену
- Нганну получит сумасшедшие деньги за бой против Фьюри
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО