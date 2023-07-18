  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Джейк Пол предложил Нейту Диазу 10 миллионов долларов за бой
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джейк Пол предложил Нейту Диазу 10 миллионов долларов за бой

Единоборства
(1 голосов)

Ждем ответа

Джейк Пол предложил Нейту Диазу 10 миллионов долларов за бой

Фото: sport24.ru

Новина українською

Известный блогер Джейк Пол рассказал, что изначально предлагал устроить схватку Нейту Диазу в организации PFL, занимающейся проведением турниров по смешанным единоборствам.

"Для всех клоунов, которые говорят мне, что я не хочу драться с Диазом в клетке, я скажу следующее. С самого начала я предложил ему $ 10 млн за бой в PFL после того, как мы проведём боксёрский поединок 5 августа. Предложение ещё в силе, Нейт", — написал Пол в своих социальных сетях.

Ещё в начале 2023 года Джейк подписал многолетний контракт с PFL, по которому будет получать более 50% выручки со всех боёв. Ожидалось, что Пол дебютирует в промоушне в нынешнем году.

По теме
yellow-arrow
Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер назвал величайшего боксера всех времен
yellow-arrow
Макгрегор может попробовать свои силы в WWE
yellow-arrow
Нганну получит сумасшедшие деньги за бой против Фьюри
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джейк Пол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде