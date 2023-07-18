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Макгрегор: Желаю Тайсону и Нганну всего наилучшего

Единоборства
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Ирландец прокомментировал возможный поединок

Макгрегор: Желаю Тайсону и Нганну всего наилучшего

Фото: Het Financieele Dagblad

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор прокомментировал организацию поединка между бывшим обладателем титула промоушена в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну и британцем Тайсоном Фьюри.

"Я заинтересован, посмотрим, как всё сложится. Я мало что знаю об этом, но я рад за Нганну, он молодец. Какой вес у Тайсона? Он в форме? Может произойти всё что угодно, но я желаю обоим всего наилучшего", – сказал Макгрегор в интервью группе журналистов.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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В статье: Тайсон Фьюри Конор Макгрегор Фрэнсис Нганну
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