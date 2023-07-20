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Нейт Диас: Мы должны опять подраться с Макгрегором

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Нейт Диас: Мы должны опять подраться с Макгрегором

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

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Американский ветеран MMA Нейт Диас рассказал о своём желании провести третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.

"Да, мы должны опять подраться с Конором. Я знаю, что он разнесёт всех этих ублюдков, которые возомнили себя крутыми парнями, но скоро придёт и наш час. Всё зависит от времени. Раньше я злился из-за всякой чуши. Хочу реванша с тех пор, как дал ему реванш", – сказал Диас на YouTube-канале Bradley Martyn’s Raw Talk.

Макгрегор и Диас дважды встречались в рамках UFC. В первом бою Макгрегор потерпел поражение, во втором поединке, ирландец одержал победу единогласным решением судей.

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В статье: Нейт Диас
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