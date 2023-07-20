Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нейт Диас: Мы должны опять подраться с Макгрегором
Сейчас на табло ничья по победам
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Американский ветеран MMA Нейт Диас рассказал о своём желании провести третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.
"Да, мы должны опять подраться с Конором. Я знаю, что он разнесёт всех этих ублюдков, которые возомнили себя крутыми парнями, но скоро придёт и наш час. Всё зависит от времени. Раньше я злился из-за всякой чуши. Хочу реванша с тех пор, как дал ему реванш", – сказал Диас на YouTube-канале Bradley Martyn’s Raw Talk.
Макгрегор и Диас дважды встречались в рамках UFC. В первом бою Макгрегор потерпел поражение, во втором поединке, ирландец одержал победу единогласным решением судей.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Россияне в очередной раз обстреляли Одессу и центр Николаева. Есть погибшие
- Арсенал в товарищеском матче разгромил 5:0 сборную всех звезд МЛС. Зинченко не попал в заявку
- Нганну получит сумасшедшие деньги за бой против Фьюри
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО