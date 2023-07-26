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Нейт Диаз назвал имя самого сложного соперника в карьере

Единоборства
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Этот бой состоялся в далеком 2008-м

Нейт Диаз назвал имя самого сложного соперника в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз признался, что Джош Нир был его самым тяжёлым противником. Их поединок состоялся в сентябре 2008 года на UFC Fight Night. Диаз тогда победил раздельным решением судей.

"Я часто об этом рассказываю. Есть парень, с которым я дрался, его зовут Джош Нир. Настоящий ублюдок, но это в прошлом. Теперь он мой кореш. Сначала Джош Нир дрался с моим братом. У них был напряжённый бой в течение трёх раундов. Ник делал своё дело, много бил, а я такой: "Этот чёртов засранец просто сумасшедший". А потом Ник финишировал его в третьем раунде, хотя большинство соперников, которых Ник финишировал, проигрывали в первом раунде — может быть, во втором.

Время шло, и он опустился в лёгкий вес, где выступал и я. Тогда я хотел лучшего соперника. И вот в UFC мне дали Джоша Нира, который входил в топ-5. Именно тогда я начал драться с лучшими. Так вот, это был мой самый тяжёлый бой. Я много наблюдал за его поединками, специально готовился к нему, и у меня многое получалось. Он наносил удары, я уклонялся. Но он действительно многое контролировал. Если посмотреть наш бой, то можно будет увидеть, что мы двигаемся со скоростью сто миль в час. Это был хороший поединок", — сказал Диаз на канале BRADLEY MARTYN'S RAW TALK CLIPS в YouTube.

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В статье: Нейт Диас
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