Билодид покорила болельщиков ярким красным нарядом. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка предстала перед публикой в ярком красном костюме. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина и Костюк сделали совместное фото на кортах Вашингтонского турнира.