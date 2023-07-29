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Билодид покорила болельщиков ярким красным нарядом. Фото
Яркий человек
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка предстала перед публикой в ярком красном костюме. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина и Костюк
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