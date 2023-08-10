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Дана Уайт рассказал об организации боя Маск - Цукерберг

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Бой все ещё может состояться

Дана Уайт рассказал об организации боя Маск - Цукерберг

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Президент UFC Дана Уайт рассказал о встрече с министром культуры Италии по поводу организации возможного поединка между Илоном Маском и Марком Цукербергом в Колизее.

"У меня была встреча с министром культуры Италии начёт организация боя в Колизее в случае, если он состоится. Поединок прошёл бы по правилам ММА. Никаких стероидов. Мы проверим этих парней.

Цукерберг серьёзно относится к этому. Он большой поклонник UFC, много тренируется и вообще любит ММА. А Илон рос, занимаясь дзюдо. В нём он действительно хорош. Это один из тех боев, для которых я бы сделал убийственный андеркард. Тонны отличных поединков, а их бой стал бы главным событием. Только подумайте, насколько грандиозной получится эта битва!" — сказал Уайт на канале Hotboxin' with Mike Tyson в YouTube.

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В статье: Диллиан Уайт
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