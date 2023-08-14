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Конор Макгрегор: Не могу дождаться, когда Джошуа подерётся с Уайлдером и Фьюри

Единоборства
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Конор Макгрегор: Не могу дождаться, когда Джошуа подерётся с Уайлдером и Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался о бое между супертяжеловесами Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и Робертом Хелениусом (32-5, 21 KO).

Напомним, Джошуа нокаутировал Хелениуса в седьмом раунде, одержав вторую победу после поражения от украинца Александра Усика в августе 2022 года.

"Это был очень тяжёлый удар, боже мой, он мощный нокаутёр. Он очень, очень крутой парень. Не могу дождаться, когда он подерётся с Уайлдером. Не могу дождаться его поединка с Фьюри. Нам нужны эти бои. Я рад, что всё сдвинулось с мёртвой точки", – сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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