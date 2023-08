В ночь с 19 на 20 августа на арене The TD Garden в Бостоне (США) состоялся бойцовский вечер в рамках UFC 292/

Главным событием шоу стал поединок между Шоном О'Мелли (16-1) и Алджамейном Стерлингом (23-3).

Бой длился всего два раунда. Шон отправил соперника в нокдаун, после чего тот смог встать, однако рефери решил остановить сражение. Таким образом, О’Мелли стал новым чемпионом UFC в самом легком весе, отобрав титул у Стерлинга, владевшего им с 2021 года.

SEAN O'MALLEY KNOCKS OUT ALJAMAIN STERLING WE HAVE A NEW BANTAMWEIGHT WORLD CHAMP #UFC292 pic.twitter.com/imITCioq49

В вечере бокса принимала участие украинка Марина Мороз (11-5), которая в своем противостоянии уступила представительнице Бразилии Карин Сильве (17-4). В первом же раунде наша спортсменка попала под удушающий, рефери остановил поединок.

Это поражение стало уже вторым для Марины. В прошлом поединке украинка проиграла Дженнифер Майя (21-9-1).

Karine Silva sinks in the Guillotine and taps Maryna Moroz with 1 second left in the first round #UFC292

pic.twitter.com/PzxweGoITX