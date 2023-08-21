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Конор Макгрегор: Мне не дают драться в декабре
Ирландец возмущен действиями организации
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о том, что ему не дают провести поединок с Майклом Чендлером в декабре этого года.
"Мне не дают драться в декабре. Я чувствую, что меня лишают средств к существованию. Но я не собираюсь обижаться, я буду нападать. Я собирался драться и объявил, что поединок состоится 16 декабря. Но, по-моему, этого не произойдёт.
Я продолжу делать своё дело. Надеюсь, что увидимся в начале следующего года. Но я готов драться и 16 декабря, если вдруг найдутся желающие", — сказал Макгрегор в сообщении, опубликованном в социальных сетях.
В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок.
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