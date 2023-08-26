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Украинец Юданов завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов
Поздравляем с победой
НОК України
Украинский дзюдоист Никита Юданов завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов. Наш спортсмен соревновался в весовой категории до 90 кг.
В финальной схватке триумфатор соревнований победил представителя Италии Кристиано Минчинези. Отыграться после вазари, которое наш дзюдоист заработал на первой минуте, оппонент так и не смог, еще и получив к тому же два шидо.
На пути в финал юный киевлянин, не позволив ни одному из соперников заработать хотя бы одну оценку, уверенно выиграл четыре поединка у представителей Греции, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Узбекистана.
Награда Юданова стала второй для сборной Украины в Загребе. Ранее серебряным призером в весе до 48 кг. стала Маргарита Мирошниченко.
????????Гімн України пролунав сьогодні на кадетському чемпіонаті світу з дзюдо у хорватському Загребі????????. На найвищу сходинку п’єдесталу пошани у ваговій категорії до 90 кг зійшов Нікіта Юданов.— НОК України (@OlympicUA) August 26, 2023
EJU#StandWithUkraine #Націяпереможців #НОК #Україна #дзюдо #НікітаЮданов pic.twitter.com/IH69FV0G3o
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