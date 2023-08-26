Украинец Юданов завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов

Украинский дзюдоист Никита Юданов завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов. Наш спортсмен соревновался в весовой категории до 90 кг.

В финальной схватке триумфатор соревнований победил представителя Италии Кристиано Минчинези. Отыграться после вазари, которое наш дзюдоист заработал на первой минуте, оппонент так и не смог, еще и получив к тому же два шидо.

На пути в финал юный киевлянин, не позволив ни одному из соперников заработать хотя бы одну оценку, уверенно выиграл четыре поединка у представителей Греции, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Узбекистана.

Награда Юданова стала второй для сборной Украины в Загребе. Ранее серебряным призером в весе до 48 кг. стала Маргарита Мирошниченко.