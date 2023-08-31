Конор Макгрегор показал фото без бороды

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор показал свой новый имидж. Боец сбрил бороду и усы.

"Босс babyface. Брошенный семьёй в Ирландии, но заработавший состояние на производстве алкоголя. И теперь я вернулся", — написал Макгрегор в своём "твиттере".

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (перелом ноги) американцу Дастину Порье.