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Конор Макгрегор показал фото без бороды
Ирландец сменил имидж
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор показал свой новый имидж. Боец сбрил бороду и усы.
"Босс babyface. Брошенный семьёй в Ирландии, но заработавший состояние на производстве алкоголя. И теперь я вернулся", — написал Макгрегор в своём "твиттере".
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (перелом ноги) американцу Дастину Порье.
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