Дом экс-претендента на титул UFC в тяжёлом весе был ограблен

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сириль Ган был ограблен во время своего поединка с Сергеем Спиваком.

Полицию вызвали в его дом около 7:30 утра. Преступление было совершено в тот момент, когда Ган дрался на арене Accor в Париже.

Преступник или преступники проникли в его квартиру, похитили элитные часы Rolex и различные ювелирные изделия. Ущерб был оценен в € 150 тысяч.

"Не исключено, что воры подсматривали за местом преступления или кто-то из близких спортсмена передал им информацию о его графике работы", — сказал источник, близкий к делу. По данным прокуратуры, задержания пока что не произведены.