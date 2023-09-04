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Дом экс-претендента на титул UFC в тяжёлом весе был ограблен

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Дом экс-претендента на титул UFC в тяжёлом весе был ограблен

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Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сириль Ган был ограблен во время своего поединка с Сергеем Спиваком.

Полицию вызвали в его дом около 7:30 утра. Преступление было совершено в тот момент, когда Ган дрался на арене Accor в Париже.

Преступник или преступники проникли в его квартиру, похитили элитные часы Rolex и различные ювелирные изделия. Ущерб был оценен в € 150 тысяч.

"Не исключено, что воры подсматривали за местом преступления или кто-то из близких спортсмена передал им информацию о его графике работы", — сказал источник, близкий к делу. По данным прокуратуры, задержания пока что не произведены.

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