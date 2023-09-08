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Объявлен состав женской сборной Украины по вольной борьбе на ЧМ в Белграде
Произошли некоторые изменения
Фото: kamp-sport.com
Определен состав женской сборной Украины по вольной борьбе, которая будет соревноваться на чемпионате мира.
Напомним, что турнир пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде (Сербия).
В весовой категории до 72 кг Манола Скобельская заменила Алину Рудницкую, которая получила травму.
Чемпионат мира 2023 года будет лицензионным - атлеты будут соревноваться за 90 квот на участие в Олимпиаде-2024.
Состав женской сборной Украины по вольной борьбе
в/к до 50 кг - Оксана Ливач
в/к до 53 кг - Лиля Горишна
в/к до 55 кг - Мария Винник
в/к до 57 кг - Алина Грушина
в/к до 59 кг - Юлия Ткач
в/к до 62 кг - Ирина Коляденко
в/к до 65 кг - Оксана Кухта
в/к до 68 кг - Татьяна Сова
в/к до 72 кг - Скобельская
в/к до 76 кг - Алина Алпеева
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