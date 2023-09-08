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Объявлен состав женской сборной Украины по вольной борьбе на ЧМ в Белграде

Единоборства
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Произошли некоторые изменения

Объявлен состав женской сборной Украины по вольной борьбе на ЧМ в Белграде

Фото: kamp-sport.com

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Определен состав женской сборной Украины по вольной борьбе, которая будет соревноваться на чемпионате мира.

Напомним, что турнир пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде (Сербия).

В весовой категории до 72 кг Манола Скобельская заменила Алину Рудницкую, которая получила травму.

Чемпионат мира 2023 года будет лицензионным - атлеты будут соревноваться за 90 квот на участие в Олимпиаде-2024.

Состав женской сборной Украины по вольной борьбе

в/к до 50 кг - Оксана Ливач

в/к до 53 кг - Лиля Горишна

в/к до 55 кг - Мария Винник

в/к до 57 кг - Алина Грушина

в/к до 59 кг - Юлия Ткач

в/к до 62 кг - Ирина Коляденко

в/к до 65 кг - Оксана Кухта

в/к до 68 кг - Татьяна Сова

в/к до 72 кг - Скобельская

в/к до 76 кг - Алина Алпеева

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Источник:
kamp-sport.com

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