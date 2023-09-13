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UFC объединился с WWE в новую компанию
51% акций компании будет принадлежать UFC
Промоушен смешанных единоборств UFC, принадлежащий компании Endeavor Group Holdings, и компания WWE официально объединились в новую публичную компанию. Корпорация будет иметь название TKO Group.
Общая капитализация TKO Group составит $ 21,4 млрд. 51% акций компании будет принадлежать Endeavor, еще 49% – акционерам WWE. Генеральным директором TKO Group станет Ари Эмануэль. Нынешний глава WWE Винс Макмэн будет назначен исполнительным председателем совета директоров.
"Мы продолжим делать то, что делали раньше в UFC. Это похоже на крупнейшее слияние в истории спорта.
Уже много лет мы надираем друг другу задницы. Дела в WWE идут хорошо, а эта сделка выводит весь спорт на совершенно другой уровень", — сказал президент UFC Дана Уайт.
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