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UFC объединился с WWE в новую компанию

Единоборства
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51% акций компании будет принадлежать UFC

UFC объединился с WWE в новую компанию

Новина українською

Промоушен смешанных единоборств UFC, принадлежащий компании Endeavor Group Holdings, и компания WWE официально объединились в новую публичную компанию. Корпорация будет иметь название TKO Group.

Общая капитализация TKO Group составит $ 21,4 млрд. 51% акций компании будет принадлежать Endeavor, еще 49% – акционерам WWE. Генеральным директором TKO Group станет Ари Эмануэль. Нынешний глава WWE Винс Макмэн будет назначен исполнительным председателем совета директоров.

"Мы продолжим делать то, что делали раньше в UFC. Это похоже на крупнейшее слияние в истории спорта.

Уже много лет мы надираем друг другу задницы. Дела в WWE идут хорошо, а эта сделка выводит весь спорт на совершенно другой уровень", — сказал президент UFC Дана Уайт.

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В статье: UFC
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