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Анастасия Маневская завоевала бронзу на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике
+1 медаль в копилку сборной Украины
UWF
Украинская атлетка Анастасия Маневская заняла третье место на чемпионате мира 2023 года по тяжелой атлетике.
Напомним, что соревнования проходят Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Маневская завоевала бронзу в рывке в весовой категории до 87 кг и затем соревнования в толчке Анастасия не смогла завершить из-за травмы плеча.
В общем, для сборной Украины на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике это 4-я медаль.
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Источник:Sport.ua
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