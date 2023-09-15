  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Анастасия Маневская завоевала бронзу на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анастасия Маневская завоевала бронзу на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

Единоборства
(1 голосов)

+1 медаль в копилку сборной Украины

Анастасия Маневская завоевала бронзу на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

UWF

Новина українською

Украинская атлетка Анастасия Маневская заняла третье место на чемпионате мира 2023 года по тяжелой атлетике.

Напомним, что соревнования проходят Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Маневская завоевала бронзу в рывке в весовой категории до 87 кг и затем соревнования в толчке Анастасия не смогла завершить из-за травмы плеча.

В общем, для сборной Украины на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике это 4-я медаль.

По теме
yellow-arrow
Дана Уайт больше не является президентом UFC
yellow-arrow
Жан Беленюк примет участие в ЧМ по борьбе
yellow-arrow
UFC объединился с WWE в новую компанию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде