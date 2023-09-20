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Нейт Диас: Мне не стоило давать реванш Макгрегору
Во втором бою победу одержал ирландец
Фото: metaratings
Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к ирландцу Конору Макгрегору.
"Мне не стоило давать тебе реванш после того, как я прикончил тебя в первом поединке. Мне никогда не дают второй шанс, даже после близких боёв.
Я не получил реванш после нашего второго боя, после встречи с Джейком Полом.
Я просто позволил тебе убежать в закат", – написал Диаз.
Конор и Нейт провели два поединка между собой в UFC в 2016 году. Первый закончился поражением ирландца от удушающего приёма. Во втором бою Конор смог одержать победу раздельным решением судей.
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