Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван главный бой турнира UFC 296
Он состоится в Лас-Вегасе
Президент UFC Дана Уайт официально объявил имена участников главного боя турнира UFC в США 16 декабря.
На турнире UFC 296, который пройдёт в Лас-Вегасе, состоится поединок за титул в полусредней весовой категории между чемпионом Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном. Об этом написал Уайт в своих социальных сетях.
Ковингтон уже два раза боролся за этот титул, но проиграл оба боя Камару Усману.
Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года на UFC 278, где смог нокаутировать Усмана, а затем на UFC 286 защитил титул против него же, но раздельным решением.
Популярное сейчас
- СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму
- Рассвет Зари в Бельгии. Как луганчане обогатились благодаря Жупиле Про-лиге
- Российские террористы нанесли массированный удар по Украине. Все известные последствия на утро
- Президент UFC анонсировал возвращение Макгрегора в октагон
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО