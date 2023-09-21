Назван главный бой турнира UFC 296

Президент UFC Дана Уайт официально объявил имена участников главного боя турнира UFC в США 16 декабря.

На турнире UFC 296, который пройдёт в Лас-Вегасе, состоится поединок за титул в полусредней весовой категории между чемпионом Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном. Об этом написал Уайт в своих социальных сетях.

Ковингтон уже два раза боролся за этот титул, но проиграл оба боя Камару Усману.

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года на UFC 278, где смог нокаутировать Усмана, а затем на UFC 286 защитил титул против него же, но раздельным решением.