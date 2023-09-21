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Жорж Сен-Пьер показал свою актуальную физическую форму
Сейчас экс-бойцу 42 года
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный канадец Жорж Сен-Пьер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Снимки были сделаны после трёхдневного голодания. В настоящий момент Сен-Пьеру 42 года.
"Позирование после 72-часового голодания поможет вам выглядеть лучше. Пора поесть", — написал Сен-Пьер.
Знаменитый канадец провёл в смешанных единоборствах 28 поединков, в которых одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.
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