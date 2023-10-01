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Билодид показала образы, в которых она живет. Видео

Единоборства
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Довольно разнообразно

Билодид показала образы, в которых она живет. Видео

Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка продемонстрировала наряды и образы, которые меняет в своей жизни. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук показала поклонникам новый деловой стиль.

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В статье: Дарья Билодид
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