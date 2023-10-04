Ирина Коляденко: Самой сложной была первая схватка против белоруски, мне хотелось уничтожить ее

Бронзовый призер Токио-2020 по женской борьбе Ирина Коляденко в эксклюзивном интервью Укринформу она рассказала о стычках с представителями Беларуси и России на ЧМ-2023 в Белграде (Сербия).

Какая из стычек была самой сложной для вас на этом чемпионате?

"Самой сложной была первая схватка против белоруски. Мне нужно было немного раскачать, а соперница была удобной для этого. Кроме того, она – белорусская, поэтому уступать ей вообще было нельзя. Этот факт давил на меня. Во-первых, я понимала, что не могу проиграть, потому что хочу получить медаль и олимпийскую лицензию. Во-вторых, мне хотелось уничтожить ее там, я же понимала, с кем борюсь и какое горе они принесли на нашу землю".

Схватки против представительниц РФ и РБ – это больше о мотивации победить или о давлении из-за принципиальности соперниц?

"Я – профессиональная спортсменка, поэтому к соперникам всегда отношусь нейтрально. Когда выхожу бороться, знаю, что должен победить, поэтому отключаю свои эмоции. В такие моменты фокусируешься на благоприятном результате и думаешь о том, как выполнить свою работу. Если работать эмоционально – будет плохой результат. Перед схваткой, конечно, я думала о сопернице. Сразу понимала, что это такая спортсменка и такой человек, которому я не собираюсь давить руку. То же касается ее тренера. Мне нужно было просто отбороться, победить и идти дальше. Так и случилось, к счастью".

Есть ли среди этих "нейтральных" спортсменов извинявшиеся за совершенное?

"У нас такого не было. Я ни разу не видела такого: ни ко мне, ни к другим нашим спортсменам никто не подходил. Говорю об этом уверенно, ведь эти случаи мы бы обсудили в коллективе. Нас на соревнованиях поселяют в разные отели, разводят". наши раздевалки по разным углам – мы с ними не пересекаемся. С их стороны не было ни провокаций, ни каких-либо хороших жестов».