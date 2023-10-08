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Украинец Гриценко победил на вечере Bellator 300

Единоборства
(1 голосов)

Трудный поединок

Украинец Гриценко победил на вечере Bellator 300

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боец Дмитрий Гриценко (9-0) одержал победу на вечере Bellator 300 в Сан-Диего (США).

Наш спортсмен победил местного Джастина Монтвалво (5-2). Поединок продолжался все три раунда и завершился победой Гриценко единогласным решением судей (29-28; 29-28; 29-28).

Это сражение стало вторым для Дмитрия в Bellator. Украинец подписал контракт с организацией в 2022 году, а первый бой провел в феврале этого года.

Свою победу Гриценко прокомментировал так:

"Дело сделано. Спасибо всем, кто защищает Украину. Спасибо всем за поздравление" – написал Гриценко на своей странице в Instagram.

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В статье: Bellator
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