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Конор Макгрегор: Я возвращаюсь в пул

Единоборства
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Боец готовится к следующему бою

Конор Макгрегор: Я возвращаюсь в пул

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о своём возвращении в пул антидопинговой организации USADA.

"Я возвращаюсь в пул. Перед боем я буду готовиться на высоте", — написал Макгрегор.

Согласно правилам, боец до поединка должен находиться в пуле тестирования USADA минимум шесть месяцев. При этом от него требуется сдать два отрицательных допинг-теста.

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В статье: Конор Макгрегор
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