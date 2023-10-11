Конор Макгрегор вернулся в пул антидопинговой организации USADA

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сообщил о возвращении в пул антидопинговой организации USADA.

Ирландец показал скриншот полученного сообщения, в котором говорится, что он вновь стал числиться в пуле.

Ранее сообщалось, что из-за неприсутствия в пуле антидопинговой организации Макгрегор не сможет провести поединок с американцем Майклом Чендлером. В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.