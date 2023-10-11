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Конор Макгрегор вернулся в пул антидопинговой организации USADA
Ирландец вернется в октагон
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сообщил о возвращении в пул антидопинговой организации USADA.
Ирландец показал скриншот полученного сообщения, в котором говорится, что он вновь стал числиться в пуле.
Ранее сообщалось, что из-за неприсутствия в пуле антидопинговой организации Макгрегор не сможет провести поединок с американцем Майклом Чендлером. В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
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