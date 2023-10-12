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USADA объявила о прекращении работы с UFC

Единоборства
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Всему виной стал Конор Макгрегор

USADA объявила о прекращении работы с UFC

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Антидопинговая организация USADA (U.S. Anti-Doping Agency) объявила о прекращении сотрудничества с бойцовским промоушеном по истечении 2023 года.

"С 1 января 2024 года USADA больше не будет вовлечена в антидопинговую программу UFC. Несмотря не продуктивную встречу о продлении контракта в мае, UFC сообщила USADA в понедельник, 9 октября, что пойдёт другим путём.

Мы разочарованы спортсменами UFC, которые являются независимой стороной, подписывающей контракт и полагающейся на нашу независимую, образцовую программу по защите их прав. Решение UFC ставит под угрозу огромный прогресс, достигнутый в этом спорте под руководством USADA.

Отношения между USADA и UFC стали недействительными из-за заявлений лидеров UFC, ставящих под сомнение принципиальную позицию USADA, согласно которой Макгрегору не разрешалось драться, пока он не пробудет в пуле тестируемых в течение шести месяцев", — говорится в сообщении.

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В статье: USADA Конор Макгрегор
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